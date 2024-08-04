TMW, Settimana decisiva per Gudmundsson e Tessmann: manca poco alle due fumate bianche

Quella che sta per cominciare è una settimana importantissima per il mercato della Fiorentina, squadra che fra pochi minuti (alle ore 19) scenderà in campo per l'amichevole contro il Montpellier. La d...

Quella che sta per cominciare è una settimana importantissima per il mercato della Fiorentina, squadra che fra pochi minuti (alle ore 19) scenderà in campo per l'amichevole contro il Montpellier. La dirigenza gigliata ha aperto diverse trattative e salvo sorprese da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello giusto per andare a dama.

Gudmundsson vicino: il punto sulla trattativa col Genoa

Il nome è sempre quello: Albert Gudmundsson. Il fantasista del Genoa era obiettivo a gennaio e lo è in questa estate, con i viola che nei giorni scorsi hanno mosso importanti passi in avanti mettendo sul piatto una prima offerta da 25 milioni di euro complessivi così strutturata: 5 milioni per il presito oneroso più ulteriori 20 di obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni. Il Genoa non ha ancora detto sì ma ha aperto, ascoltando anche la disponibilità dell'islandese al trasferimento. La sensazione è che con un piccolo rilancio la fumata bianca possa arrivare.

Tessmann dal Venezia, i dettagli

I giorni scorsi sono stati anche quelli buoni per portare avanti l'operazione legata a Tanner Tessmann, centrcampista statunitense del Venezia. L'accordo coi lagunari esiste già sulla base di 5,5 milioni di euro più bonus. Manca ancora la quadra con gli agenti del giocatore soprattutto per quel che riguarda le commissioni, ma anche in questo caso sembra mancare davvero poco all'accordo definitivo. Lo scrive TMW.

LA FORMAZIONE SCELTA DA PALLADINO CONTRO I FRANCESI DEL MONTPELLIER

https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-contro-il-montpellier-pongracic-out-parisi-titolare-ikone-e-sottil-davanti/263000/