Corriere Fiorentino: "Tessmann-Fiorentina è fatta! Pradè ha messo sul piatto del Venezia 6 milioni"

Il centrocampista firmerà un quinquennale da 1,2 milioni

Tanner Tessmann è pronto a diventare un nuovo centrocampista della Fiorentina. L'affare è in chiusura con i due club che nella giornata di ieri hanno trovato l'accordo su tutto. Il Venezia chiedeva 7 milioni, pretesa abbassata a 6 con i Viola forti del sì del calciatore.

Pradè ha messo sul piatto i soldi richiesti dal club verde arancio e adesso si aspetta solo di limare gli ultimi dettagli. Il centrocampista, impegnato nelle Olimpiadi, firmerà un contratto di 5 anni a 1,2 milioni di euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.