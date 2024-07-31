Corriere Fiorentino: "Tessmann-Fiorentina è fatta! Pradè ha messo sul piatto del Venezia 6 milioni"
Il centrocampista firmerà un quinquennale da 1,2 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2024 10:03
Tanner Tessmann è pronto a diventare un nuovo centrocampista della Fiorentina. L'affare è in chiusura con i due club che nella giornata di ieri hanno trovato l'accordo su tutto. Il Venezia chiedeva 7 milioni, pretesa abbassata a 6 con i Viola forti del sì del calciatore.
Pradè ha messo sul piatto i soldi richiesti dal club verde arancio e adesso si aspetta solo di limare gli ultimi dettagli. Il centrocampista, impegnato nelle Olimpiadi, firmerà un contratto di 5 anni a 1,2 milioni di euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.