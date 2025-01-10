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Corriere dello Sport: “Fiorentina su un profilo simile a Tessmann. Poi un vice-Kean entro il 3 febbraio”

La Fiorentina sta lavorando per rinforzare un po' tutti i reparti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2025 09:05
Corriere dello Sport: “Fiorentina su un profilo simile a Tessmann. Poi un vice-Kean entro il 3 febbraio” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina sta valutando rinforzi sia a centrocampo che in difesa. Per la mediana, il club cerca un interditore per aggiungere forza fisica, pur escludendo un ritorno di fiamma su Tanner Tessmann, ma la Fiorentina segue un profilo simile. E possibile che la dirigenza tenti di acquistare un vice-Kean entro il 3 febbraio.

In difesa, si guarda a Pablo Marí, molto apprezzato da Palladino, che lo ha allenato al Monza. Sebbene il giocatore sia aperto a trasferirsi a Firenze e non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, la trattativa è ancora in fase iniziale e potrebbe evolversi dopo l'incontro di campionato tra Fiorentina e Monza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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