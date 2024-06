Chi è Tanner Tessmann, il centrocampista del Venezia che piace a Fiorentina e Atalanta

Come annunciato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è interessata a Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia. La sua valutazione si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro e lo statunitense piace a tante squadre, tra le quali anche l’Atalanta.

Tanner nasce il 24 settembre del 2001 a Birmingham, muovendo i suoi primi passi nel mondo del calcio nell’Academy dell’FC Dallas, debuttando in prima squadra (in MLS) l’1 marzo del 2020. Si trasferisce al Venezia nell’anno successivo, facendo il suo esordio nella gara di Coppa Italia contro il Frosinone. Colleziona 20 presenze non esaltanti nella sua prima stagione in Serie A, la quale sarà segnata dalla retrocessione del club veneto. Sempre nel 2021, lo statunitense debutta in nazionale, subentrando nella partita contro il Tobago e Trinidad; gioca poi nell’amichevole contro l’Uzbekistan, vinta dagli USA 3-0. In Serie B trova continuità e soprattutto ottime prestazioni: realizza 3 gol nella stagione 2022-23, per poi consacrarsi nella stagione successiva con 7 gol e 3 assist, diventando, di fatto, uno dei protagonisti della promozione del Venezia.

Il centrocampista statunitense è alto 188 cm, dotato di una buona tecnica che combina a una forza fisica importante. Queste caratteristiche gli hanno permesso di giocare davanti alla difesa del Venezia, recuperando tanti palloni e dimostrando di poter risultare decisivo anche nelle manovre offensive, collezionando 7 gol e 3 assist nella stagione appena conclusa. È dotato di un ottimo tiro dalla distanza, grazie al quale ha trovato anche un buon feeling con il gol.

È vero, la prima stagione in Serie A non gli ha reso giustizia, ma ora Tessmann sembra aver raggiunto una certa maturità calcistica e potrebbe essere una delle rivelazioni della prossima stagione.

