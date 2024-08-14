La Stampa: "Dopo le trattative fallite con Fiorentina e Inter, spunta il Torino di Vanoli per Tessmann"

Dopo essere saltata la trattativa con la Fiorentina, per Tessmann si può fare avanti il Torino di Vanoli, suo ex allenatore la scorsa annata

Dopo una lunga trattativa che sembrava destinata a portare sulle rive dell'Arno il centrocampista statunitense del Venezia, Tanner Tessmann, con cui era stato raggiunto un accordo sia con il club che con il giocatore, l'affare è sfumato a causa delle commissioni richieste dai suoi agenti.

Ora, però, si fa avanti il Torino di Vanoli, allenatore che Tessmann conosce molto bene, avendolo avuto come tecnico nella scorsa stagione.Qualora Cairo accettasse l'offerta del Marsiglia per Ilic (15 milioni di euro), il Torino potrebbe decidere di puntare con decisione su Tessmann, che ormai sembra essere ai margini del progetto dei lagunari.

Ufficiale, Terracciano rinnova fino al 2026

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