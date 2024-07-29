Pedullà: "Attesi 3-4 colpi a centrocampo. Per Tessmann si insiste, McKennie proposto"

Secondo Pedullà la Fiorentina è in mezzo che sta concentrando gli sforzi di mercato. Da Tessmann a Mckennie sono attesi almeno tre colpi

L'attesa rivoluzione in mezzo al campo, sul fronte acquisti perlomeno, si sta facendo attendere più del dovuto, ma secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà intervenuto al riguardo sulle frequenze di Sportitalia è solo questione di tempo e naturalmente di opportunità. Dei nomi chiacchierati in questi giorni sicuramente quello del centrocampista del Venezia Tanner Tessmann è quello più vicino. Le trattative proseguono per trovare un accordo. L'altro americano, il centrocampista della Juventus Weston McKennie è stato proposto, piace, ma non c'è una vera e propria trattativa al momento.

Sky Sport ribadisce: “E’ Sandi Lovric l’obiettivo N.1 per il centrocampo della Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/sky-sport-ribadisce-e-sandi-lovric-lobiettivo-n-1-per-il-centrocampo-della-fiorentina/262361/