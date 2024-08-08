Nazione: "Tessmann? Troppa attesa dopo lo scontro con gli agenti. La Fiorentina sonda Folorunsho"

Se non ci sarà una svolta a breve, la Fiorentina cambierà obiettivo

Aumenta l'attesa per Tanner Tessmann e questa cosa non piace alla Fiorentina. Come riportato dalla Nazione, Rocco Commisso non pagherà mai i due milioni di commissioni e la fase di stallo è totale. Serve quindi una svolta al più presto, altrimenti la Fiorentina cambierà obiettivi. Infatti, il nome nuovo per il centrocampo è quello di Folorunsho del Napoli. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni e Pradè ci starebbe pensando seriamente. Lo scrive La Nazione.