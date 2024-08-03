TMW, La Fiorentina potrebbe andare su Bove se non arriverà Tessmann. La Roma chiede 20 milioni

Bove possibile opzione della Fiorentina se non arriverà Tessmann. La Roma intanto fissa il prezzo e chiede 20 milioni di euro

La Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo, con la situazione Tessmann attualmente in una fase di stallo, in mancanza del via libera da parte degli agenti dello statunitense. I viola nelle scorse settimane avevano chiesto informazioni su Edoardo Bove, per il quale la Roma ha già fissato il prezzo: si parla di circa 20 milioni di euro, cifra che, come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di spendere, ritenendola poco conveniente.

Bove, come riporta TMW, dovrebbe essere l'alternativa di Tessmann, qualora la trattativa dovesse saltare per i problemi relativi agli accordi sulle commissioni. La situazione dovrà sbloccarsi nel breve periodo, poiché i viola dovranno riempire quella zona di campo rimasta vuota dalle molteplici partenze.

TMW conferma: “Trattativa caldissima tra Fiorentina e Genoa per Gudmundsson, si può chiudere a breve”

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