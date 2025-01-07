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Dalla Turchia: "La Fiorentina torna su Tessmann. Su di lui ci sono anche Napoli e Torino"

La Fiorentina ci ripensa per Tessmann, che può lasciare il Lione. C'è la concorrenza di altri club italiani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 18:12
Dalla Turchia: "La Fiorentina torna su Tessmann. Su di lui ci sono anche Napoli e Torino" -
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Tanner Tessmann era stato un obiettivo concreto della Fiorentina durante il mercato estivo, ma l’affare è saltato a causa di alcuni dettagli economici. Di conseguenza, il centrocampista statunitense è approdato al Lione, club che attualmente sta attraversando una delicata situazione finanziaria. Secondo il giornalista Ekrem Konur, Tessmann potrebbe lasciare la Francia, e diversi club italiani sarebbero interessati a riportarlo in Serie A. Tra le squadre in corsa ci sarebbero Fiorentina, Napoli e Torino. La possibile soluzione? Un prestito di sei mesi, ideale per rilanciarsi.

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