Dalla Turchia: "La Fiorentina torna su Tessmann. Su di lui ci sono anche Napoli e Torino"

La Fiorentina ci ripensa per Tessmann, che può lasciare il Lione. C'è la concorrenza di altri club italiani

Tanner Tessmann era stato un obiettivo concreto della Fiorentina durante il mercato estivo, ma l’affare è saltato a causa di alcuni dettagli economici. Di conseguenza, il centrocampista statunitense è approdato al Lione, club che attualmente sta attraversando una delicata situazione finanziaria. Secondo il giornalista Ekrem Konur, Tessmann potrebbe lasciare la Francia, e diversi club italiani sarebbero interessati a riportarlo in Serie A. Tra le squadre in corsa ci sarebbero Fiorentina, Napoli e Torino. La possibile soluzione? Un prestito di sei mesi, ideale per rilanciarsi.

Valentini: “La Fiorentina mi ha convinto subito. Posso giocare dove vuole il mister, non ho problemi”

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