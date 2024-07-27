Corriere dello Sport: "Prima offerta della Fiorentina per Tessmann, per McKennie nodo ingaggio"

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe fatto un'offerta per Tessmann, mentre per McKennie lo scoglio è l'ingaggio troppo alto

Emergenza centrocampo, la Fiorentina corre per tappare i buchi. Nelle ultime ore, secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza viola è tornata forte su Tanner Tessmann, profilo gradito che segue da più di un mese: il prezzo è crollato a 5-6 milioni, e la novità del momento è che i gigliati avrebbero rotto gli indugi con una prima offerta ufficiale.

Il centrocampista classe 2001, sfumato il passaggio all'Inter, ha accettato il trasferimento a Firenze e ora l'ostacolo rimanente è l'ingaggio: la richiesta è nettamente superiore al mezzo milione percepito al Venezia. Nel frattempo la concorrenza è larga, con Torino, Parma e Como sulle sue tracce. Altrimenti se la gioca anche Weston McKennie: lo statunitense sarà escluso dalla Juventus per scelta esplicita di Thiago Motta. La dirigenza bianconera infatti è aperta a trattare la cessione sulla base però di 13 milioni di euro, con il contratto in scadenza il prossimo anno.

Anche qui lo scoglio è lo stipendio richiesto dal giocatore: il classe 1998 al momento percepisce 2,5 milioni, ingaggio troppo dispendioso per le possibilità della Fiorentina. L'unico modo per far quadrare l'affare sarà negoziare con l'entourage per abbassare le richieste, ma non è escluso - informa il quotidiano romano - che la Juve possa accettare di saldare parte del suo compenso, stile Arthur Melo lo scorso anno. Lo riporta TMW.

IL PUNTO SU MCKENNIE E RUGANI

https://www.labaroviola.com/pedulla-fa-il-punto-mckennie-e-unidea-della-fiorentina-ma-la-trattativa-e-tutta-da-sviluppare/262141/