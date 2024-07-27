Pedullà fa il punto: "McKennie è un'idea della Fiorentina, ma la trattativa è tutta da sviluppare"

L'esperto di mercato Pedullà ha fatto il punto della situazione su McKennie, cercato dalla Fiorentina, e Rugani, in uscita dalla Juventus

Il mercato della Fiorentina è ufficialmente entrato nel vivo. Dopo le trattative con le quali la società viola ha rinnovato la propria difesa (Milenkovic out e Pongracic in) e l'arrivo di Colpani, la situazione centrocampo si sta scaldando sempre di più, con i viola che hanno un urgente bisogno di ricostruire un intero reparto. A tal proposito, Alfredo Pedullà ha pubblicato sul proprio profilo X un aggiornamento su Weston McKennie, centrocampista della Juventus accostato prepotentemente alla Fiorentina nelle ultime ore.

Secondo l'esperto di mercato, lo statunitense è un'idea della società gigliata, ma la trattativa è ancora tutta da sviluppare. Diverso il discorso per Rugani, difensore in uscita dai bianconeri, che non è nei piani della Fiorentina. Questo il post di Pedullà su X:

BONAVENTURA IN ARABIA

https://www.labaroviola.com/tmw-sicuro-bonaventura-vola-in-arabia-accordo-annuale-da-4-milioni-di-euro-netti-con-lal-shabab/262139/