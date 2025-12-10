Calciomercato.com: ritorno di fiamma della Fiorentina per Tessmann, contatti anche per Martel

Gennaio si avvicina e mai come quest’anno il calciomercato invernale potrebbe rappresentare un’ancora di salvataggio per la Fiorentina che ha messo nel mirino il centrocampo come reparto da rinforzare.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe tornato di moda il profilo del centrocampista statunitense Tanner Tessmann del Lione che i viola avevano a lungo trattato nell’estate del 2024.

Sondaggio in corso in casa viola anche sul centrocampista difensivo tedesco Eric Martel del 2002 in forza al Colonia. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e quindi potrebbe trasferirsi nella prossima sessione di mercato con un indennizzo contenuto in favore del club tedesco.