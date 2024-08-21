TMW: "Tessmann potrebbe rimanere al Venezia. Nel caso di permanenza sarà rivalutato dai lagunari"
La questione commissioni ha bloccato l'affare con la Fiorentina e lo stesso giocatore ora è fuori rosa
TMW fa il punto su Tanner Tessmann, che alla fine potrebbe rimanere al Venezia. La questione commissioni ha bloccato l'affare con la Fiorentina e lo stesso giocatore ora è fuori rosa, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. In caso dovesse rimanere a Venezia, tuttavia, lo stesso Tessmann sarà rivalutato dal club. Anche perché considerato come uno dei principali asset da parte dei lagunari, intenzionati a non perdere completamente il valore del calciatore, che in questo momento viene valutato da Transfermrkt intorno a 7 milioni.IL CORRIERE FIORENTINO: “LA JUVE SI AVVICINA A NICO GONZALEZ. OFFERTI 30 MILIONI + 4 BONUS E ARTHUR O KOSTIC”
https://www.labaroviola.com/il-corriere-fiorentino-la-juve-si-avvicina-a-nico-gonzalez-offerti-30-milioni-4-bonus-e-arthur-o-kostic/264869/