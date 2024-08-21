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Il Corriere Fiorentino: "La Juve si avvicina a Nico Gonzalez. Offerti 30 milioni + 4 bonus e Arthur o Kostic"

Come contropartite piacciono sia Arthur che Kostic, col brasiliano che ormai da settimane sta spingendo per tornare a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2024 11:27
Il Corriere Fiorentino: "La Juve si avvicina a Nico Gonzalez. Offerti 30 milioni + 4 bonus e Arthur o Kostic" - Nico Gonzalez infortunato saluta i tifosi
Nico Gonzalez infortunato saluta i tifosi
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Il Corriere Fiorentino sottolinea che Nicolas Gonzalez ha dato la sua preferenza alla Juventus piuttosto che all’Atalanta. I bianconeri si sono avvicinati alla richiesta di 40 milioni della Fiorentina, puntando su 30 più 3-4 di bonus e una possibile contropartita. Piacciono sia Arthur che Kostic, col brasiliano che ormai da settimane sta spingendo per tornare a Firenze. Tuttavia, dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio o, in caso di nuovo prestito, servirebbe un contributo da parte della Juventus. Non ci sarebbe da sorprendersi se nel giro di un paio di giorni arrivasse la svolta definitiva di questa telenovela.

TMW: “AMRABAT PROPOSTO AL NAPOLI, LA FIORENTINA CHIEDE 15/20 MILIONI PER CEDERLO. PIACE A CONTE”

https://www.labaroviola.com/tmw-amrabat-proposto-al-napoli-la-fiorentina-chiede-15-20-milioni-per-cederlo-piace-a-conte/264866/

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