TMW: "Amrabat proposto al Napoli, la Fiorentina chiede 15/20 milioni per cederlo. Piace a Conte"

Piace sia il profilo del giocatore, sia le caratteristiche tecnico-tattiche che tornerebbero utili alla squadra

Nelle ultime ore si è parlato tanto di Sofyan Amrabat al Napoli: secondo quanto riportato da TMW, il marocchino è stato proposto ai partenopei. La Fiorentina dal canto suo vorrebbe monetizzare, magari cercando d'incassare una cifra superiore ai 15 milioni. Vedremo come si svilupperà la situazione di mercato che porta alla squadra del presidente Aurelio De Laurentiis. Da parte del mister azzurro c'è volontà di portarlo a Napoli. Piace sia il profilo del giocatore, sia le caratteristiche tecnico-tattiche che tornerebbero utili alla squadra. Le prossime ore quindi, saranno decisive.

https://www.labaroviola.com/pedulla-oggi-probabile-videoconferenza-tra-juventus-e-fiorentina-per-nico-gonzalez/264863/