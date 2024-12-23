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Tessmann può tornare in Italia: dopo Inter e Fiorentina, potrebbe provarci il Napoli per gennaio

Tanner Tessmann potrebbe tornare in Serie A dopo una breve parentesi in Ligue 1. Dopo essere stato vicino a Inter e Fiorentina la scorsa estate, trattative saltate per i costi dell'operazione, conside...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2024 17:03
Tessmann può tornare in Italia: dopo Inter e Fiorentina, potrebbe provarci il Napoli per gennaio -
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Tanner Tessmann potrebbe tornare in Serie A dopo una breve parentesi in Ligue 1. Dopo essere stato vicino a Inter e Fiorentina la scorsa estate, trattative saltate per i costi dell'operazione, considerati eccessive dai due club interessati, il centrocampista potrebbe avere una nuova chance in Italia. Secondo TMW, infatti, il Napoli starebbe valutando se ci possano essere dei margini per inserirsi, data la volontà dell'OM di cedere alcuni giocatori per questioni prettamente economiche. Bisognerebbe ancora comprendere quale potrebbe essere la soluzione, considerando che una minusvalenza appare improbabile e un prestito risulta particolarmente complicato.

Bove sarà in panchina per Fiorentina-Udinese. Guarderà la partita insieme ai compagni di squadra

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