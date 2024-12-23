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Bove sarà in panchina per Fiorentina-Udinese. Guarderà la partita insieme ai compagni di squadra

Il centrocampista della Fiorentina torna al Franchi per la prima volta dopo il brutto episodio dello scorso 1 dicembre contro l'Inter. Bove non sarà in tribuna ma siederà in panchina con i compagni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2024 16:28
Bove sarà in panchina per Fiorentina-Udinese. Guarderà la partita insieme ai compagni di squadra - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ci sarà un tifoso speciale oggi pomeriggio al "Franchi". Edoardo Bove, dopo la visita al Viola Park e la presenza alla cena di Natale della Fiorentina, oggi pomeriggio alle 18:30 assisterà al posticipo della diciassettesima giornata di Serie A tra la squadra di Palladino e l'Udinese: vedrà la partita seduto in panchina. Per Bove sarà la prima volta allo stadio dopo il grande spavento dello scorso 1° dicembre nel match contro l'Inter: il calciatore adesso è pronto a ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi, che lo hanno omaggiato più volte in queste settimane anche in sua assenza. Lo scrive Sky Sport

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