Bove sarà in panchina per Fiorentina-Udinese. Guarderà la partita insieme ai compagni di squadra

Il centrocampista della Fiorentina torna al Franchi per la prima volta dopo il brutto episodio dello scorso 1 dicembre contro l'Inter. Bove non sarà in tribuna ma siederà in panchina con i compagni

Ci sarà un tifoso speciale oggi pomeriggio al "Franchi". Edoardo Bove, dopo la visita al Viola Park e la presenza alla cena di Natale della Fiorentina, oggi pomeriggio alle 18:30 assisterà al posticipo della diciassettesima giornata di Serie A tra la squadra di Palladino e l'Udinese: vedrà la partita seduto in panchina. Per Bove sarà la prima volta allo stadio dopo il grande spavento dello scorso 1° dicembre nel match contro l'Inter: il calciatore adesso è pronto a ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi, che lo hanno omaggiato più volte in queste settimane anche in sua assenza. Lo scrive Sky Sport

L'UDINESE E' LA VITTIMA PREFERITA DELL'ESTERNO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/colpani-quando-vede-ludinese-si-accende-a-nessunaltra-squadra-ha-segnato-di-piu-3-gol-fatti/281992/