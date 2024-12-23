Colpani quando vede l'Udinese si accende. A nessun'altra squadra ha segnato di più, 3 gol fatti

Colpani deve ancora trovare la via del gol con continuità in maglia Viola e l'Udinese è la sua vittima preferita

Nell'edizione di oggi del Messaggero Veneto si parla del match pomeridiano tra Fiorentina e Udinese. Focus in particolare su Andrea Colpani, che non ha ancora trovato la via del gol con continuità dal suo arrivo a Firenze. L'esterno della Fiorentina, però, può essere considerato il vero "gatto nero" dei bianconeri: sono 3 le reti realizzate in carriera contro l'Udinese fino ad ora, a nessun'altra ha squadra ha segnato di più.

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