Kean è tra le punte più preziose della Serie A: si trova al quinto posto, vale 30 milioni
Kean è un piccolo tesoro per la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2024 09:20
Moise Kean, centravanti della Fiorentina, è nella top 10 delle punte più preziose della Serie secondo Transfermarkt dopo l'aggiornamento di dicembre. L'ex Juve attualmente vale 30 milioni di euro come Artem Dovbyk e Gianluca Scamacca. Al primo posto di questa speciale graduatoria troviamo Lautaro Martinez a 100 milioni, inseguito dal compagno Marcus Thuram a 75 milioni, al terzo posto l'ex viola Dusan Vlahovic con 60 milioni ed al quarto Mateo Retegui a 35 milioni.
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