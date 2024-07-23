Sfuma definitivamente Tessmann alla Fiorentina? Tuttosport: "Il centrocampista piace molto al Torino"

Il centrocampista Tanner Tessmann piace molto anche al Torino, che potrebbe usare la carta Pellegri per convincere il Venezia

Al Torino piace molto Tanner Tessmann (22 anni) del Venezia, ultima idea per rinforzare il centrocampo granata dopo che il possibile passaggio all'Inter del nazionale americano sembra tramontato del tutto, anche per via della mancata volontà del calciatore di farsi un altro anno di apprendistato altrove prima di poter finalmente indossare i colori nerazzurri.

Ecco che il Torino potrebbe anche aver individuato la giusta carta da giocare con il Venezia per accelerare sul fronte Tessmann: questa si chiama Pietro Pellegri. Lo scrive Tuttosport: ai lagunari l'idea di accogliere l'attaccante intriga, anche perché ci sarebbe da rimpiazzare Christian Gytkjaer, ambito da mezza Serie B e destinato a cambiare aria nel corso delle prossime settimane di mercato.

Difficile mettere in piedi uno scambio puro, riporta il quotidiano, anche e soprattutto per via delle differenti valutazioni poste in essere sui due giocatori. Però la possibilità di percorrere strade parallele esiste, anche in virtù dell'interesse dell'Empoli decaduto. Su Pellegri, si legge, ci sarebbe però anche l'interesse del neopromosso e ambizioso Como, dove ritroverebbe quel Cesc Fabregas con cui ha giocato assieme al Monaco. La pista lariana, però, ha una controindicazione: il Como avrebbe voglia di inserire un'altra stella là davanti e il posto per Pellegri rischia di essere poco. Lo riporta TMW.

RETROSCENA CASTROVILLI

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