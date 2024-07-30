Sky Sport: "Per Tessman siamo ai dettagli, rimane l'interesse per Bove della Roma"

Secondo Sky Sport i viola hanno praticamente chiuso per il mediano del Venezia e non abbandonano la pista che porta al talento giallorosso

Nella consueta seconda serata Sky Sport dedicata al Calciomercato si è parlato anche della rivoluzione a centrocampo della Fiorentina. Rivoluzione che con molta probabilità partirà dall'americano Tanner Tessmann del Venezia. La trattativa è data ormai in chiusura e le due società sarebbero ai dettagli. Si discutono le cifre anche perché il giocatore è in scadenza 2025 e non vuole rinnovare.

Un altro nome fatto è quello di Edoardo Bove della Roma. Il giovane centrocampista giallorosso visti anche i nuovi arrivi nella capitale sarebbe chiuso e non disdegnerebbe cambiare aria. La sua valutazione si aggira intorno ai 15-18 milioni. La Fiorentina ci pensa e l'interesse per il giocatore è reale.

Di Marzio annuncia: “Nico Gonzalez ha aperto ad un trasferimento all’Atalanta”

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