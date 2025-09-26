Ricordate Tessmann? Vicinissimo alla Fiorentina, nel 2024 saltò per le commissioni. Ora centrocampista fondamentale del Lione

Ve lo ricordate Tanner Tessmann del Venezia?. La Fiorentina fu vicina al suo ingaggio nel 2024, con un accordo totale già trovato con il calciatore, poi saltato per le troppe commissioni chieste dal s...

Ve lo ricordate Tanner Tessmann del Venezia?. La Fiorentina fu vicina al suo ingaggio nel 2024, con un accordo totale già trovato con il calciatore, poi saltato per le troppe commissioni chieste dal suo procuratore. Bene, adesso a 24 anni finiti, è una delle pedine più importanti del centrocampo del OL di Fonseca con 3 reti in stagione e l'ultima è questa perla realizzata (ieri sera) in Europa League contro l'Utrecht, che ha portato i primi 3 punti in classifica alla formazione francese. Di seguito trovate il video: