TMW: "Lotta a tre tra Fiorentina, Inter e Atalanta per Tessmann ma il Venezia vuole provare a trattenerlo"

Tanner Tessmann è un obiettivo della Fiorentina ma non sarà facile superare la concorrenza di Atalanta e sopratutto dell'Inter

La telenovela Tanner Tessmann è appena iniziata. Filippo Antonelli Agomeri, direttore sportivo del Venezia, dopo la visita in sede all'Inter lo scorso 12 giugno ha spiegato a TMW che il club vorrebbe trattenere il centrocampista, ma il tempo passa e le pretendenti aumentato. Intanto la società sta cercando di tutelarsi con un rinnovo di contratto, dato che il suo accordo scadrà il 30 giugno 2025 e, alle condizioni attuali, anche il suo valore scenderebbe Sono sostanzialmente tre le squadre che lo hanno messo nel mirino con maggiore insistenza, ovvero Atalanta, Fiorentina e Inter. Le prime due lo inserirebbero volentieri nel proprio organico per sopperire a eventuali partenze, ma anche e soprattutto per rafforzare il reparto di mezzo, che ha bisogno di ritocchi. Diverso invece è il discorso relativo ai nerazzurri. I campioni d'Italia in carica infatti possono vantare un parco giocatori di tutto rispetto: da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan fino ad Asllani, Frattesi e la new entry Zielinski. Senza considerare che, al momento, in rosa c'è anche Valentin Carboni, che Inzaghi ha sempre visto in posizione più avanzata, ma che può giocare anche a metà campo. Ecco perché l'idea in Viale della Liberazione è quella di acquistarlo e lasciarlo un anno in prestito ai lagunari o addirittura utilizzarlo come contropartita in qualche trattativa. L'Inter è in vantaggio sulle concorrenti, sia per appeal che per la possibilità di offrire qualche prospettiva in più al calciatore. La sua destinazione non è ancora certa, ma comunque tutti lo vogliono, questo è già un buon punto di partenza. Lo scrive Tuttomercatoweb

LA FIORENTINA SOGNA DEPAY

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