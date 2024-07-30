Gazzetta: "Casadei-Fiorentina trattativa difficile, i viola aspettano un'apertura del Chelsea per l'affondo"

Il Chelsea vuole cedere il classe 2003 a titolo definitivo

Uno subito, l'altro dopo la metà di Agosto. La Fiorentina ha le idee chiare sul calciomercato, sopratutto sul centrocampo. La trattativa per Tessmann è quasi fatta, ballano pochi milioni e poi il calciatore sarà viola. Per Casadei invece le cose sono più complicate. Per il classe 2003 il Chelsea vorrebbe la cessione a titolo definitivo, mentre la Fiorentina offrirebbe un prestito con diritto di riscatto. Trattativa difficile, con i viola che aspettano un'apertura dei Blues per provare l'affondo decisivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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