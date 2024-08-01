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Sky riporta: "Bove è l'alternativa qualora la trattativa con Tessmann dovesse saltare

La Fiorentina deve sistemare il suo centrocampo e sarebbe pronta ad un piano B qualora l'americano non arrivasse

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2024 13:49
Sky riporta: "Bove è l'alternativa qualora la trattativa con Tessmann dovesse saltare -
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Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina è molto vicina a Tessmann del Venezia, però mancherebbe ancora l'accordo per le commissioni con gli agenti del giocatore americano. Qualora quest'accordo saltasse, la Fiorentina busserebbe alla porta della Roma per prelevare il centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso Edoardo Bove.

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