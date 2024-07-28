Pedullà annuncia: "Tessmann ha aperto alla Fiorentina, adesso si cerca l'accordo con il Venezia"

Tessmann è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore ha aperto all'ipotesi viola

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il calciatore del Venezia Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001 ha aperto totalmente alla Fiorentina, i contatti con i suoi agenti sono andati bene e adesso la società viola deve trovare un accordo con il Venezia per chiudere l'operazione e vestire di viola il centrocampista che nell'ultima stagione ha fatto grandi cose con la maglia del Venezia in serie B.

LE PAROLE DI SOTTIL DALL'INGHILTERRA

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