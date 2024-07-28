Pedullà annuncia: "Tessmann ha aperto alla Fiorentina, adesso si cerca l'accordo con il Venezia"
Tessmann è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore ha aperto all'ipotesi viola
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2024 21:22
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il calciatore del Venezia Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001 ha aperto totalmente alla Fiorentina, i contatti con i suoi agenti sono andati bene e adesso la società viola deve trovare un accordo con il Venezia per chiudere l'operazione e vestire di viola il centrocampista che nell'ultima stagione ha fatto grandi cose con la maglia del Venezia in serie B.
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