Bucchioni: “L’ottimo mercato va completato. Quarta non adatto al gioco della Fiorentina: serve titolare”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato anche sugli ultimi movimenti di calciomercato. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina ha fatto un ottimo calciomercato e può arrivare ancora qualcuno come Vranckx. Per completare questo ottimo lavoro, va completato. Non puoi tenere in difesa Quarta che è un giocatore forte ma non adatto a questo calcio: bisogna prendere un giocatore che sappia guidare la difesa. Mi dispiace per Sutalo perchè la Fiorentina ce l’aveva in mano ma hanno una linea ben precisa ed il prezzo si è alzato quindi l’hanno mollato, ma ci sarà qualcun altro da prendere. Un titolare da mettere accanto a Milenkovic serve.

Amrabat? Se Amrabat rimane con la testa giusta…lui sa che deve portare quei soldi. Dovesse rimanere con Arthur a centrocampo si riformerebbe una coppia simile a quando giocava a Verona.”

