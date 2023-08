Dalla Francia: si allunga la lista delle pretendenti per Kouamé. C’è anche il Lille

Si aggiunge un’altra pretendente per Christian Kouamé. Come riportato da Footmercato.net, con Bayo in uscita, il Lille è interessato all’attaccante della Fiorentina. Seguito anche dal Nantes, l’attaccante ivoriano potrebbe lasciare Firenze in questi ultimi giorni di mercato. Sotto contratto fino al prossimo giugno con il club viola, l’ex Genoa è reduce da una stagione nella quale ha collezionato 5 gol e 8 assist in 42 partite.