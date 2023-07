Secondo il Corriere dello Sport, Igor ha fatto sapere attraverso il suo agente alla Fiorentina di voler andare via. Sul brasiliano c’è il Fulham, anche se manca l’accordo con i viola. Più defilato il Villarreal che lo osserva. Lucas Martinez Quarta? Ha fatto sapere di voler giocare di più, ma di non sapere ancora dove. I viola lo terrebbero volentieri, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per lui.

