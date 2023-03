Bucciantini: “Vorrei che Fiorentina comprasse giocatori già fatti. Quarta è dominante e rinnoverei contratto”

Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina e rispondere alle domande degli ascoltatori. Ecco le sue parole:

“Campionato? Il campionato è importante per sommare prestazioni di qualità perchè quando arriverà la partita fondamentale sarà importante avere continuità.

Scamacca per il prossimo anno? Un giocatore che ha mostrato colpi ma ancora non si è impossessato della maglia e del ruolo. Ha capacità fisiche enormi, sa tirare ma deve crescere proprio come giocatore di calcio.

Biraghi? Ha fatto un gol che ricorderemo. L’uomo a terra è ancora un problema rimasto a livello di calcio italiano: l’uomo a terra o si è fatto male oppure va fatto rialzare. Un gol bello e puro. Biraghi ha il suo carattere ma in campo dà tutto, poi magari può sbagliare ma è comunque il capitano ed ha fatto grandi cosi nella scorsa stagione.

Lucca come attaccante del futuro? L’ho perso di vista ora è in un campionato dove si possono mettere numeri interessanti. Sto incominciando a scoprire Cabral perchè ha iniziato a fare qualche gol da vero attaccante: gli ultimi gol in area di rigore fanno capire che forse serviva un po’ di tempo. Adesso mi sembra di avercelo un centravanti.

Rinnovare Quarta? Quest’anno nella prima parte di stagione mi sembrava un calciatore con dei dati che lo mettevano in testa a tantissime classifiche. In una squadra come difensore ci sta bene, in Nazionale si fa trovare pronto quando serve. Quei tre difensori che abbiamo vanno bene, bisogna chiaramente trovare il quarto. Mi piace perchè fa delle belle prestazioni e qualche volta è dominante.

Cremonese? Sono contento che abbiano vinto e che rimangano con la testa in campionato: così magari non puntano la partita con la Fiorentina. Sarà una partita vera, sia quella di campionato che quella di Coppa Italia.

Perchè non giocano Brekalo e Castrovilli? Deve essere rimesso in condizione Brekalo ed è arrivato per darci un po’ di spensieratezza in quella posizione. Castrovilli, prendo l’esempio di Chiesa molto spesso non è titolare o non viene neanche convocato, quindi deve essere recuperato anche lui dopo l’infortunio. Devi dargli piano piano qualche minuto perchè sono dei giocatori ancora indietro di condizione.”

