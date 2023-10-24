Pruzzo: "Quarta non sa marcare, Sottil e Brekalo mai decisivi e cosa penso delle punte"

L'ex attaccante gigliato ha parlato dei problemi riscontrati durante la partita di ieri sera, soprattutto di Quarta e il problema attaccanti

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha parlato di quali potrebbero essere i vari problemi della Fiorentina: "Martinez Quarta proprio nel DNA non ha la marcatura, è tutto tranne che un difensore e lo dico da tempo. Su Beltran ho avuto molte referenze positive tra cui quella di Balbo. A Roma si lamentano del gioco ma Lukaku se li inventa i gol. Alle punte viola si potrebbe chiedere di non scaricare sul gioco le proprie responsabilità. Anche a loro sono richiesti guizzi, lampi, per trovare la rete. Nzola ha avuto le solite difficoltà, accentuate da marcatura e dagli spazi stretti. Firenze non è una piazza qualsiasi, e servono gli attributi sennò si fa fatica e ci nasconde, questo diventa pericoloso”.

“In difficoltà non è da escludere di mettere dentro tanti attaccanti, ma spesso non si trova il bandolo della matassa. La Fiorentina ha giocato male, anche chi è subentrato, tutti. Diamo però i giusti meriti all'Empoli, che ha meritato la vittoria. Gli esterni d'attacco non danno la continuità che serve, il discorso vale per Brekalo, ieri tra i più in difficoltà, ma non solo. Sottil fa intravedere delle qualità ma poi si spegne e diventa un giocatore normale, che sai cosa farà durante la partita, senza incidere. Quando Gonzalez trova il colpo la partita diventa semplice, altrimenti accade come ieri”.

LE PAROLE DI PARISI DOPO LA SCONFITTA CONTRO L'EMPOLI

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