L'amarezza di Parisi: "Ci tenevo a far bene contro l'Empoli. Ma nessuna distrazione, testa all'Europa"

Fabiano Parisi, terzino sinistro della Fiorentina, ha vissuto una partita speciale ieri perché ha giocato e perso contro il suo passato, ovvero l'Empoli. Il classe 2000 ha affidato il commento al suo...

Fabiano Parisi, terzino sinistro della Fiorentina, ha vissuto una partita speciale ieri perché ha giocato e perso contro il suo passato, ovvero l'Empoli. Il classe 2000 ha affidato il commento al suo account Instagram: "Ci tenevo particolarmente a far bene in questa partita. Per mille motivi: per la classifica, per la nostra crescita, perché era un derby, perché giocavo contro la squadra che mi ha lanciato, per onorare al meglio chi ha creduto in me. Non ci siamo riusciti e mi spiace molto. Ora però nessuna distrazione: testa già all'Europa".

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