TMW, Il Napoli valuta Martinez Quarta per la difesa, la Fiorentina segue Folorunsho. Canale aperto tra società

Il Napoli sarà uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato. Il club azzurro è alla ricerca di un difensore centrale, ma anche in uscita potrebbero esserci diversi movimenti. E le due strad...

Il Napoli sarà uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato. Il club azzurro è alla ricerca di un difensore centrale, ma anche in uscita potrebbero esserci diversi movimenti. E le due strade, quella delle entrate e quella delle uscite, potrebbero incrociarsi. Il canale tra il Napoli e la Fiorentina resta sempre aperto. Come è noto, nei dialoghi tra le due società è finito infatti Michael Folorunsho, valutato dagli azzurri sui 10 milioni. Ma non è l'unico nome.

I nomi per la difesa

Della Viola interessa sempre l'argentino Martinez Quarta, anche se la prima scelta per la difesa resta Danilo. Per quest'ultimo il Napoli sta cercando la formula giusta con la Juve: l'offerta al brasiliano, ricordiamolo, prevede un contratto di un anno e mezzo. Tra le alternative c’è Ismajli dell’Empoli. Lo scrive TMW.

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