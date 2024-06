Nonostante le critiche, Nico Gonzalez giocherà la Copa America. Convocato anche Martinez Quarta

Scaloni, commissario tecnico della nazionale Argentina, ha da poco diramato la lista dei 26 giocatori convocati per la prossima Copa America, che si disputerà negli Stati Uniti a partire dal prossimo 20 giugno. Nella lista sono presenti anche i giocatori della Fiorentina Nico Gonzalez e Martinez Quarta, nonostante nelle ultime ore siano state numerose le critiche da parte dei tifosi argentini al numero 10 viola. Dunque, Scaloni ha deciso comunque di convocarlo, dimostrando quanto lo ritiene importante per la sua squadra. Per Quarta, questa convocazione è sicuramente un premio alla splendida stagione vissuta con la maglia della Fiorentina. Presenti anche altri giocatori di Serie A, come Paredes, Valentin Carboni e Lautaro Martinez. Convocato anche l’ex capitano viola German Pezzella, mentre Dybala non farà parte della spedizione albiceleste. Ecco il post su Instagram della nazionale Argentina:

