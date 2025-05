Bologna, pari con la Juve al Dall’Ara: la Fiorentina ha perso terreno da tutte

Un match intenso, giocato a ritmi elevati da entrambe le squadre, senza che nessuna delle due riuscisse a prevalere sull’altra. Alla fine il risultato è un 1-1 che fa felici soprattutto Roma e Lazio, ora appaiate con la Juve al quarto posto e avanti di uno sul Bologna. Tornando alla partita di questa sera, la formazione di Tudor sembra approcciare meglio ed il gol trovato da Thuram in avvio legittima l’iniziale supremazia bianconera.

Il Bologna però è in partita e lo dimostra dopo aver incassato la rete: Orsolini e compagni non si scompongono e iniziano ad occupare la metà campo avversaria, con Freuler che reclama un calcio di rigore per un contatto con McKennie. Prima della fine del primo tempo, Nico Gonzalez va in gol: annullato per fuorigioco.

Accade la stessa cosa ad inizio secondo tempo: questa volta è Cambiaso a doversi rimangiare l’urlo liberatorio per la bandierina alzata del guardalinee. Siamo al 50′ e quattro minuti dopo arriva la rete del pareggio siglata da Freuler.

La partita scende un po’ di tono, anche se qualche occasione non manca. Skorupski fa buona guardia su Nico Gonzalez, mentre Alberto Costa si divora la rete del 2-1 per la Juventus. Il finale di partita è caratterizzato più dalla paura di perdere che dalla voglia di vincere e così la sfida Champions finisce in pareggio.

Lo riporta calciomercato.it

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna 62, Fiorentina 59; Milan* 54; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*Una partita in meno