Italia, gli 11 scelti da Spalletti per l’Albania: Calafiori in difesa, in mezzo c’è Barella, Scamacca in attacco

Gli Azzurri fanno il loro esordio ad Euro2024, alle 21 scenderanno in campo gli 11 scelti dal c.t. Luciano Spalletti contro l’Albania. L’Italia proverà a fare risultato a Dortmund contro la formazione di Sylvinho, per conquistare i 3 punti che sarebbero importantissimi per la lotta di vertice del Gruppo B. La formazione:

(4-2-3-1) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Di Marco; Jorginho, Barella, Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca

NONOSTANTE LE CRITICHE, NICO GONZALEZ GIOCHERÀ LA COPA AMERICA. CONVOCATO ANCHE MARTINEZ QUARTA