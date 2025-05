Pisa in Serie A, festa col veleno: in diretta TV spunta la sciarpa “Viola m***a”

Il Pisa risale in Serie A e l’intera città esplode di gioia. Ma a rendere memorabile il ritorno dei nerazzurri nel massimo campionato non sono stati solo i cori e i fumogeni: durante un collegamento in diretta con il TG regionale Rai, tra le immagini di festa, ecco la “perla”. Un bambino in prima fila, ripreso in pieno, con al collo una sciarpa nerazzurra recante, senza troppi giri di parole, la scritta: “Viola merda”.

Nessun filtro, nessuna censura. Solo la pura, cruda, toscanissima rivalità. Firenze, nel mirino come da tradizione. Perché in Toscana, si sa, l’odio sportivo è una questione di DNA, e anche Pisa come Firenze quando ha qualcosa da dire, lo dice forte.

Un gesto goliardico, certo, ma che racconta più di mille interviste: il derby dell’Arno, pur non giocandosi in campo da anni, resta vivo nella pancia del tifo.