Dall’Argentina l’ultima indiscrezione di mercato: Milan, Napoli e Roma su Martinez Quarta

Dopo le sirene francesi delle ultime ore, sponda Paris Saint Germain, tre big italiane sembrano pronte a investire sul difensore centrale argentino. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, Milan, Napoli e Roma vorrebbero rinforzare i propri reparti difensivi in questi ultimi giorni di mercato, e avrebbero individuato in Martinez Quarta il profilo perfetto. Il numero 28 della Fiorentina sta vivendo una stagione stellare, la sua migliore in maglia viola, con 5 gol all’attivo tra Serie A e Conference League. Tuttavia, il contratto in scadenza a giugno 2025 e il prezzo di mercato non elevato (14 milioni secondo Transfermarkt) lo rendono oggetto del desiderio di alcune tra le squadre più importanti del campionato italiano.

IL PSG METTE GLI OCCHI SU MARTINEZ QUARTA