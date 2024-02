Amoruso: “Vendere Quarta alla Juve? Giocatore superbo, ma devi prenderti anche le sue lacune”

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi sul momento della squadra di Vincenzo Italiano. Le sue parole:

“E’ sotto gli occhi di tutti quello che sta concedendo la Fiorentina alle altre squadre. Lazio una dei clienti peggiori, perché ha giocatori rapidi, verticalizzazioni, crea problemi a chiunque, anche se ha problemi in difesa. La Lazio che abbiamo visto con il Bologna concede tanto. In questo momento propone di più, però la Fiorentina deve dare di più. Mi aspetto una partita strana, ci saranno tante occasioni da gol e riuscirà a portare tre punti a casa chi resiste di più in difesa. Vendere Martinez Quarta alla Juve? Quando non ha quei cali di concentrazione è un giocatore superbo, alla Juve manca quello, cioè un difensore che sappia impostare meglio. Chiunque vorrebbe un difensore del genere. Però bisogna prendersi anche il negativo di questo giocatore. Se arriverà l’offerta giusta, allora partirà. Non penso che la Fiorentina abbia giocatori incedibili. Provare qualcosa di diverso? Ho l’impressione che il centrocampo sarà quasi sempre a tre, la formula dei due non permette alla Fiorentina di essere così libera di esporsi. Un centrocampista in più ti permette di osare di più. Beltran è in ottima condizione, lo dicono i suoi sei gol, secondo me deve rimanere lì, spostando dietro Bonaventura, dove giocava l’anno scorso. La Fiorentina ora ha bisogno di certezze, è finita l’ora degli esperimenti. Chi sbaglia adesso rischia di perdere il treno per i traguardi importanti. Nelle prossime 6-7 si affrontano squadre forti, quindi la concentrazione sarà al massimo. In questo momento deve esserci un po’ di più copertura, perché la Fiorentina viene punita ad ogni minimo errore. A maggior ragione devi dare tranquillità e sicurezza alla squadra, quindi preferirei il centrocampo a tre”.

