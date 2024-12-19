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Martinez Quarta: "Ormai siamo abituati a giocare negli stadi caldi. Da piccolo giocavo a centrocampo"

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Vitoria Guimaraes-Fiorentina. Queste le sue parole:"Ormai siamo abituati a girare l'Europa,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2024 20:50
Martinez Quarta: "Ormai siamo abituati a giocare negli stadi caldi. Da piccolo giocavo a centrocampo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Martinez Quarta
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Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Vitoria Guimaraes-Fiorentina. Queste le sue parole:

"Ormai siamo abituati a girare l'Europa, a giocare negli stadi caldi, ed oggi sarà un altro stadio con una squadra che sa giocare a calcio e che vorrà vincere. Noi cercheremo di partire forte e con attenzione, per fare punti. Per è importante trovare il giusto approccio, soprattutto in Europa, con avversari forti e che vogliono vincere. Per me è importante l'approccio, anche oggi. Come mi trovo a centrocampo? Da piccolo giocavo lì, era da un po' che non giocavo e mi ha chiesto il mister se me la sentivo di giocare lì. Cerco sempre di mettermi a disposizione e giocare, anche se l'ultima partita è andata male quando ho giocato lì. Oggi gioco dietro, farò il massimo".

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