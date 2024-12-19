Ferrari: "Non sarà facile sostituire Bove, ma ci muoveremo sul mercato se si presenterà l'occasione"

Il direttore generale Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Vitoria Guimaraes-Fiorentina. Queste le parole del dirigente viola:"Questa è una partita che sentiamo t...

Il direttore generale Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Vitoria Guimaraes-Fiorentina. Queste le parole del dirigente viola:

"Questa è una partita che sentiamo tanto, è fondamentale. Non ci sono partite facili, quindi vogliamo portarla a casa ed abbiamo bisogno di un segnale come squadra. Bove? Per un po' sarà assente, e dobbiamo valutare con attenzione come gestire la situazione, non è facile. Al momento siamo abbastanza sereni riguardo al gruppo, ma qualora si presentasse l'occasione di effettuare le mosse giuste, agiremo nel modo più opportuno. La squadra sta vivendo tante emozioni fuori dal campo, ma è concentrato sulla partita".