Italiano rivela: “Quarta ha avuto una colica renale. Defezione importante, meno male abbiamo Ranieri”

Nel corso della conferenza stampa post Fiorentina-Lazio il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato delle condizioni di Martinez Quarta, che ha dovuto dare forfait a poche ore dalla gara contro i biancocelesti:

“Chino ha avuto un problemino di coliche renali questa notte, è stato male, altra defezione importante perchè in questo momento è uno dei ragazzi che sta rendendo al massimo ma nessun problema perchè Ranieri si è dimostrato come al solito pronto per fare grandi prestazioni”

