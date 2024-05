Martinez Quarta a cena con l’agente: “Godendosi il presente e progettando il futuro, sempre in famiglia”

Martinez Quarta ha pubblicato una foto tramite profilo Instagram in cui è a cena in un ristorante di Firenze in compagnia della sua famiglia e del suo agente. La didascalia che ha accompagnato la foto recita: “Godendosi il presente e programmando il futuro” che sia un indizio di mercato in vista della prossima sessione di calciomercato a cui Il Chino arriva in scadenza di contratto? Vedremo, per adesso ciò che conta sono le ultime 3 partite di Quarta e della Fiorentina in stagione

GORETTI VICINO ALLA FIORENTINA