Repubblica, Quarta è il volto della rinascita: chi merita gioca, lui non si è lasciato sfuggire l’occasione

Lucas Martinez Quarta è il volto della rinascita. Da acquisto ritenuto più che rilevante a livello economico e tecnico a giocatore finito in panchina la scorsa stagione. Poi, il riscatto. La continuità e quell’occasione subito colta nonostante un inizio di stagione che pareva non eccezionale. Questione di fiducia. Quella del tecnico Vincenzo Italiano, che non ha mai precluso a nessun elemento una maglia da titolare. Chi merita gioca. Chi si mantiene a livelli alti in maniera costante, viene confermato.

Da qualche tempo, Quarta è in alto nelle statistiche per duelli vinti e il suo adattamento al calcio italiano ha svoltato completamente in senso positivo. La Fiorentina ci aveva puntato fortemente, acquistandolo a fine mercato estivo del 2020 dal River Plate per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. I viola lo hanno aspettato, seguito, ascoltato. E quando c’è stata l’occasione giusta, Quarta non se l’è fatta scappare. Lo scrive Repubblica.

