Puskas Akademia o Ararat: le possibili avversarie di Conference della Fiorentina valgono quanto Martinez Quarta

Le due possibili avversarie della Fiorentina ai playoff di Conference valgono 15,43 milioni di euro in due, poco più del solo Martinez Quarta

Puskas Akademia: 9,95 milioni di euro. Ararat-Armenia: 5,48 milioni di euro. Totale: 15,43 milioni di euro, solo 430 mila in più del valore del solo Lucas Martinez Quarta (dati Transfermarkt), pilastro della difesa della Fiorentina.

Probabilmente, basterebbero solo questi dati per descrivere le possibili avversarie della Fiorentina ai playoff di Conference League, ma soprattutto per scacciare eventuali fantasmi di una possible non qualificazione alla fase campionato. Infatti, a differenza degli scorsi due anni, quando l'urna di Nyon aveva regalato ai Viola le sfide contro Twente e Rapid Vienna, questa volta il sorteggio è stato tremendamente benevolo. Come si è già potuto intuire, l'avversaria della banda di Palladino sarà una tra Puskas Akademia e Ararat-Armenia, che si scontreranno l'8 e il 15 agosto nel terzo turno preliminare della terza competizione europea. Se vi state chiedendo chi siano queste due squadre, siamo qui per darvi alcune informazioni a riguardo.

Il Puskas Akademia è una squadra ungherese che milita nel massimo campionato del proprio paese, dove lo scorso anno ha concluso in terza posizione (alle spalle del Ferencvaros, vecchia conoscenza della Fiorentina). Il Puskas gioca le partite in casa alla Pancho Arena, stadio da poco meno di 4000 posti che si trova a Felcsut, non lontano da Budapest. Il giocatore più di rilievo della società ungherese è Jonathan Levi, attaccante svedese ma di chiare origini italiane che vale poco più di 1 milione di euro.

L'Ararat-Armenia è una squadra che milita nella Premier League armena, dove lo scorso anno ha concluso al terzo posto, posizione che gli ha garantito l'accesso ai playoff di Conference League. Si tratta di una squadra molto giovane (fondata nel 2017), che disputa le partite di casa all'Avan Academy Stadium, un impianto di 1500 posti che si trova a Erevan, la capitale dell'Armenia. Tuttavia, l'Ararat è costretto a giocare le partite europee al Vazgen Sargsyan, stadio della nazionale armena, omologato alle richieste della Uefa. Il giocatore più di rilievo della società è Kamo Hovhannisyan, terzino destro armeno che vale solo 500 mila euro ma che può vantare 83 presenze con la maglia della nazionale.

Ricapitolando: vale la pena avere paura di questo playoff di Conference? Dati alla mano, un eventuale timore è assolutamente ingiustificato, nonostante ad oggi (5 agosto) la Fiorentina debba ancora completare numerosi reparti del proprio scacchiere. Ciò che è certo è che né Puskas Akademia né Ararat-Armenia sono pericolosi quanto il Twente, tantomeno quanto il Rapid Vienna, che lo scorso anno ci aveva fatto tremare dopo la vittoria nella partita di andata.

BONAVENTURA UFFICIALE ALL'AL SHABAB

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