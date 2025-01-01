Labaro Viola

Dall'Argentina, Quarta già domani partirà per Buenos Aires. Contratto con il River fino a dicembre 2028

Come riporta da TNT Sports Argentina, Lucas Martinez Quarta partirà già domani alla volta di Buenos Aires per unirsi al River Plate in vista del ritiro pre stagione. L'ormai ex difensore della Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 gennaio 2025 19:34
Dall'Argentina, Quarta già domani partirà per Buenos Aires. Contratto con il River fino a dicembre 2028 - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
River Plate
Martinez Quarta
Condividi

Come riporta da TNT Sports Argentina, Lucas Martinez Quarta partirà già domani alla volta di Buenos Aires per unirsi al River Plate in vista del ritiro pre stagione. L'ormai ex difensore della Fiorentina firmerà un lungo contratto che lo legherà al club argentino fino a dicembre 2028. La cifra che il River Plate sborserà nelle casse della Fiorentina si aggira attorno ai 7 milioni di euro.

MARTINEZ QUARTA E' VIRTUALMENTE UN GIOCATORE DEL RIVER PLATE. LE ULTIME

https://www.labaroviola.com/ceccarini-tra-river-e-fiorentina-distanza-di-1-milione-per-quarta-parti-vicine-operazione-in-chiusura/282984/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok