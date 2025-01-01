Dall'Argentina, Quarta già domani partirà per Buenos Aires. Contratto con il River fino a dicembre 2028
Come riporta da TNT Sports Argentina, Lucas Martinez Quarta partirà già domani alla volta di Buenos Aires per unirsi al River Plate in vista del ritiro pre stagione. L'ormai ex difensore della Fiorent...
Come riporta da TNT Sports Argentina, Lucas Martinez Quarta partirà già domani alla volta di Buenos Aires per unirsi al River Plate in vista del ritiro pre stagione. L'ormai ex difensore della Fiorentina firmerà un lungo contratto che lo legherà al club argentino fino a dicembre 2028. La cifra che il River Plate sborserà nelle casse della Fiorentina si aggira attorno ai 7 milioni di euro.
MARTINEZ QUARTA E' VIRTUALMENTE UN GIOCATORE DEL RIVER PLATE. LE ULTIME
https://www.labaroviola.com/ceccarini-tra-river-e-fiorentina-distanza-di-1-milione-per-quarta-parti-vicine-operazione-in-chiusura/282984/