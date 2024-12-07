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Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta per gennaio, pista aperta”

Quarta nelle gerarchie di Palladino è scivolato indietro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2024 09:53
Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta per gennaio, pista aperta” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Tuttosport oggi in edicola si concentra sul mercato del Torino sottolineando come, pochi giorni fa, ci sia stato un incontro tra l'allenatore Paolo Vanoli e il direttore sportivo Vagnati. Sono due le priorità del club granata: l'attaccante e il difensore centrale. Se, per quanto riguarda il primo, il Torino pensa all'ex viola Luka Jovic, per il secondo il focus punta dritto sulla Fiorentina. 

Si è aperta una strada che porta a Martinez Quarta, a Firenze scivolato indietro nelle gerarchie di Palladino per la maturazione di Comuzzo. Inoltre, a gennaio, i viola si rinforzeranno aggiungendo al pacchetto difensivo Valentini (preso dal Boca).

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