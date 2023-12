Dal Viola Park, Bonaventura verso il recupero ma non al meglio. Quarta torna a disposizione

Arrivano gli aggiornamenti dall’allenamento della Fiorentina al Viola Park. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, ieri Bonaventura non era in campo ma oggi, invece, si è allenato con i compagni ad eccezione della partitella: passi avanti per il recupero ma non è al 100%. Martinez Quarta è recuperato completamente dopo il forfait a Monza a causa dell’attacco influenzale.

LE PAROLE DEL TERZINO DEL TORINO IN VISTA DEL MATCH DEL FRANCHI