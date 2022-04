Lucas Torreira, Nico Gonzalez e Lucas Quarta infatti trascorrono molto tempo insieme e ieri sera erano a cena in un ristorante del centro fiorentino. A tavola con loro c’era anche lo staff medico, il nutrizionista e lo chef viola. Una serata all’insegna dell’amicizia che ci fa vedere come è unito il gruppo viola, e del divertimento tanto che Torreira ha commentato: “Una banda di matti. Più che una famiglia”. In alto potete trovare la Stories del centrocampista viola.