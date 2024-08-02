Dal Viola Park, Primo allenamento per Quarta. Amrabat lavora a parte come Nzola e Sabiri

Le ultime dall'allenamento della Fiorentina: al Viola Park si rivede Quarta (subito in gruppo) ed Amrabat che resta ai margini

La Fiorentina torna in campo al Viola Park dopo la tournée inglese terminata nei giorni scorsi. Come riportato da Radio Bruno, è stato il primo allenamento di Lucas Martinez Quarta che è tornato in anticipo dalle ferie dopo essere stato impegnato in Coppa America con l'Argentina. Sofyan Amrabat, invece, si allena ma seguirà lo stesso percorso di Nzola e Sabiri, cioè non verrà considerato nella rosa a disposizione di mister Palladino. Non ci sono offerte ufficiali per il centrocampista, che vuole tornare al Manchester United, e su di lui c'è l'interesse Fenerbahce che sembrerebbe ad oggi il club più interessato.

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